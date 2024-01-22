Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину

Для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи

Ймовірною причиною пожежі у заміському будинку бізнесмена Ігоря Мазепи став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Про це йдеться в повідомленні Головного управління поліції в Чернігівській області.

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Поліціянти зазначили це, опираючись на попередні висновки фахівців Державної служби із надзвичайних ситуацій України.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

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Триває досудове розслідування. Для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи», – додали у відомстві.

Пожежа у заміському будинку бізнесмена Фото Concorde Capital

Наслідки пожежі Фото Concorde Capital

Нагадаємо, з 21 на 22 січня, близько 3:20 ночі, до поліції надійшла інформація від рятувальників ДСНС про пожежу в житловому будинку в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району. Йшлося про заміський будинок Ігоря Мазепи, що затриманий за підозрою в махінаціях із землями Київської ГЕС. Внаслідок пожежі постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

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19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний український бізнесмен, директор компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Їх помістили під арешт з можливістю застави.

Щодо самого Ігоря Мазепи, то його вирішили помістити під арешт.