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У Сумах пролунали вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Сумах пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Сумах знову чути вибухи

Сьогодні, 7 серпня, о 22:06 Сумах було чутно перші вибухи. Причини та наслідки поки що невідомі. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Про це інформує Суспільне.

«У Сумах було чутно вибухи», –  йдеться в повідомленні

За останній час російські війська посилили активність авіації біля прикордонних районів Сумської області. У Сумах вибухи лунали й минулої ночі, а 6 серпня було завдано ракетного удару по інфраструктурі Сумського району. 
 
Нагадаємо, що вибухи у Сумах лунали вчора.

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

Читайте також: Атака дронів на Київ: у столиці працювала ППО .

Читайте також, що 11 травня о 16:10 у Сумах та о 16:26 у Кривому Розі пролунали вибухи. Напередодні ударів Повітряні сили України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Теги: Суми

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