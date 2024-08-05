У Сумах пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги
ЗСУ попереджали про можливе використання керованих авіабомб
Сьогодні зранку, 5 серпня, у місті Суми було чутно звуки вибуху, після чого в місті та області була оголошена повітряна тривога. Про це пише «Суспільне» .
Командування Повітряних сил попереджало про можливе використання керованих авіабомб.
«У Сумах пролунав звук вибуху» , – йдеться у повідомленні.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські загарбники атакували Київську область за допомогою безпілотників. Працювали сили ППО.
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