У Сумах пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги

ЗСУ попереджали про можливе використання керованих авіабомб

Сьогодні зранку, 5 серпня, у місті Суми було чутно звуки вибуху, після чого в місті та області була оголошена повітряна тривога. Про це пише «Суспільне» .

Командування Повітряних сил попереджало про можливе використання керованих авіабомб.

«У Сумах пролунав звук вибуху» , – йдеться у повідомленні.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські загарбники атакували Київську область за допомогою безпілотників. Працювали сили ППО.