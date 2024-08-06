У Сумах було чути гучні вибухи

У місті Суми у ніч проти 6 серпня було чути серію вибухів

У місті Суми вночі проти 6 серпня, близько 04:22, було чутно серію вибухів. Це сталося після оголошення відбою повітряної тривоги в Сумській області, яка була пов'язана з комбінованою атакою ворога. Про це повідомляє «Суспільне Суми».

Слід зазначити, що раніше вночі в Сумській області була оголошена повітряна тривога через комбіновану атаку ворога, яку було скасовано близько 02:30.

Проте, о 03:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Раніше вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Наразі немає офіційної інформації про причини вибухів у Сумах. Місцева влада та військові поки що не коментували ситуацію.

Нагадаємо, що сьогодні тривогу оголошували у столиці, де було чути гучні вибухи.

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

Читайте також: Атака дронів на Київ: у столиці працювала ППО .