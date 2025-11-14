Квартира режисера Саніна зазнала ушкоджень під час атаки на Київ

Режисер розповів, що його родина не постраждала під час нічного обстрілу Києва

Український режисер Олесь Санін повідомив, що під час нічної атаки на столицю перебував у відрядженні в Німеччині, а його дружина і діти – у будинку за містом. Про це повідомив режисер на свій сторінці у Facebook.

«Наша родина ціла! Дякую всім, хто турбувався. Я в Німеччині у відрядженні, дружина і діти в будинку за містом, там теж було гучно і лячно. Але все в порядку», – написав режисер.

На світлині, оприлюдненій Саніним, праворуч видно будинок, де розташована його квартира.

Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу фіксуються у шістьох районах столиці. Окупанти поцілили по житлових будинках, уламки впали у двори багатоповерхівок та на подвір'ї школи. У будинках вибиті вікна внаслідок влучань та вибухових хвиль.

Ранок п'ятниці, 14 листопада, розпочався для мешканців столичної Оболоні з чергової трагедії. Близько 06:30 під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ стався приліт російського ударного дрона у житлову дев'ятиповерхівку на вулиці Зої Гайдай.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.