Окупанти атакували Львів: місто затягнуло димом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами міського голови, рятувальники ліквідують пожежу на межі міста
Росіяни вдарили по цивільних складах з шинами

Російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

«Цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення», – заявив Козицький.

За словами глави Львівської ОВА, на одному з обʼєктів гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

За словами мера Львова Андрія Садового, густий дим над містом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. «Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна», – додав Садовий.

Окупанти атакували Львів: місто затягнуло димом фото 1

Нагадаємо, Російська Федерація масовано атакувала Україну. Зокрема, у Тернополі пошкоджено багатоповерхівку.

Уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 36 людей.

До слова, Російська Федерація під час комбінованої атаки уразила енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

