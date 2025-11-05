Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по автобусу на Запоріжжі: поранено рятувальників

Російський FPV-дрон уразив мікроавтобус
фото: npu.gov.ua/Нацполіція (ілюстративне)

Четверо надзвичайників отримали поранення внаслідок ворожої атаки

Російські загарбники атакували мікроавтобус у Запорізькому районі. Унаслідок ворожої атаки чотири рятувальники поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Російський FPV-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено. Чотири людини отримали травми – їм надається уся необхідна допомога», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Також 30 жовтня Запоріжжя зазнало обстрілу з боку російських військ. Внаслідок атаки були пошкоджені обʼєкти інфраструктури, а також зафіксовані руйнування в гуртожитку, де знищено кілька поверхів.

До слова, у вівторок, 4 листопада, війська РФ завдали удару керованими авіаційними бомбами по центру селища Покровське Синельниківського району на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє – отримали поранення. Пошкоджено ринок, церкву, магазини та автомобілі місцевих жителів.

Крім того, окупаційна армія вдарила по кареті швидкої допомоги у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого удару троє медиків отримали травми, пацієнт – не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.

Теги: Іван Федоров Запорізька область рятувальники обстріл

