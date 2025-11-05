Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: ДСНС

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі

Увечері, 5 листопада, російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС.

Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. 37-річна жінка отримала травми внаслідок удару, але від госпіталізації відмовилася.

Окрім цього, внаслідок удару по іншій адресі сталося займання житлового будинку, а також пошкодження господарчої споруди. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Рятувальники показали кадри з наслідками обстрілу.

Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі фото 1
фото: ДСНС
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі фото 2
фото: ДСНС
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі фото 3
фото: ДСНС
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі фото 4
фото: ДСНС

Зазначимо, що триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

5 листопада станом на 22:00 відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

