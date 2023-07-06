Поліція затримала учасників сутичок біля Києво-Печерської лаври

Від ранку під будівлями Києво-Печерської лаври зібралися прихильники УПЦ МП

Представники Міністерства культури за допомогою поліції опечатували корпуси Києво-Печерської лаври

6 липня під стінами Києво-Печерської лаври відбулися сутички. Релігієзнавець Ярослав Коцюба повідомив, що поліція затримує учасників заворушень.

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Зазначимо, що сьогодні представники Міністерства культури за допомогою поліції опечатували корпуси Києво-Печерської лаври.

Наразі опечатали 70-й корпус, де московська церква розміщувала резиденцію голови церкви Онуфрія, корпус 69, де УПЦ МП облаштувала монастирські майстерні та крамницю церковних меблів, а також 71-й корпус. Комісію супроводжує поліція через перешкоджання вірян роботі представників Мінкульту та заповідника.

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Від самого ранку під стінами святині відбуваються сутички прихильників УПЦ МП із правоохоронцями. Українська православна церква московського патріархату заявляє, що вірянам «всупереч законам» перешкоджають потрапити на богослужіння.

Проведення перевірки та опечатування звільнених корпусів Лаври почалося ще 4 липня. Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» попередив, що з технічних причин територія Нижньої лаври Заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00.

Нагадаємо, днями у Києво-Печерській Лаврі вже побувала комісія Міністерства культури, яка мала перевірити та опечатати деякі корпуси. Тоді доступ комісії також заблокували віряни.