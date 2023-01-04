Губернатор Ростовської області похвалився, що російська ППО збила повітряну кульку
Росіяни побачили небезпеку у повітряній кульці
Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що вчора ввечері, 3 січня, у регіоні спрацювала система протиповітряної оборони. Військові збили повітряну кульку.
Чиновник пояснив, що повітряний об'єкт зафіксували приблизно о 22:00 за місцевим часом за сім кілометрів від селища Султан-Сали у М'ясниківському районі області.
«На висоті 2,5 км було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було ухвалене рішення про його ліквідацію», – написав Голубєв.
Губернатор додав, що необхідно «зберігати спокій». «Прошу всіх зберігати спокій. Для забезпечення безпеки задіяні всі сили та засоби. Небо прикрите засобами протиповітряної оборони» – зазначив Голубєв.
Раніше повідомлялося, що у Ростовський області наприкінці грудня згоріла казарма. Також повідомлялося, що у Ростовській області невідомі підірвали залізничні колії, якими окупанти возили зброю
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