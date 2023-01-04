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Губернатор Ростовської області похвалився, що російська ППО збила повітряну кульку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Губернатор Ростовської області похвалився, що російська ППО збила повітряну кульку
Губернатор додав, що необхідно «зберігати спокій» через виявлений «небезпечний» предмет
фото ілюстративне

Росіяни побачили небезпеку у повітряній кульці 

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що вчора ввечері, 3 січня, у регіоні спрацювала система протиповітряної оборони. Військові збили повітряну кульку.

Чиновник пояснив, що повітряний об'єкт зафіксували приблизно о 22:00 за місцевим часом за сім кілометрів від селища Султан-Сали у М'ясниківському районі області.

«На висоті 2,5 км було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було ухвалене рішення про його ліквідацію», – написав Голубєв.

Губернатор додав, що необхідно «зберігати спокій». «Прошу всіх зберігати спокій. Для забезпечення безпеки задіяні всі сили та засоби. Небо прикрите засобами протиповітряної оборони» – зазначив Голубєв.

Раніше повідомлялося, що у Ростовський області наприкінці грудня згоріла казарма. Також повідомлялося, що у Ростовській області невідомі підірвали залізничні колії, якими окупанти возили зброю

Теги: росія окупанти військові системи ППО

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