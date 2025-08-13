Головна Світ Соціум
У Брянській області біля нафтоперекачувальної станції пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Брянській області біля нафтоперекачувальної станції пролунали вибухи
Після вибухів розгорілася сильна пожежа
скріншот з відео

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що над регіоном пролітали 12 безпілотників

У ніч на 13 серпня у Брянській області РФ пролунали вибухи, спричинені атакою безпілотників. Як повідомляють відомо, під удар потрапив район міста Унеча, де розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Supernova+.

Місцеві жителі повідомили, що вибухи пролунали поблизу села Високе, де 6 серпня вже фіксували аналогічний наліт дронів. 

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що над регіоном пролітали 12 безпілотників, які, за його словами, були знищені силами ППО. «Наслідки уточнюються. На місці працюють оперативні та екстрені служби», – зазначив він.

Під час попередньої атаки, за даними російських ЗМІ, щонайменше один дрон влучив у обладнання станції, через яку транспортують російську нафту. Нафтопровід «Дружба» має протяжність близько 8,9 тис. км і проходить через кілька країн та десятки річок, забезпечуючи постачання нафти за кордон.

Раніше ми писали, що у ніч на 30 січня Україна атакувала безпілотниками Брянську область. Ціллю дронів була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибків. Як пишуть росмедіа, спочатку у небі над містом пролунали гучні вибухи (російський новояз називає їх «хлопки»), а згодом почалося займання в одному з районів.

Згодом сильний вибух з боку розподільчої станції нафтопроводу «Дружба» підтвердили і мешканці селища Мамай у Брянській області. Російські пабліки писали зранку, що в бік станції виїхала верениця пожежних машин. Яскраве полум’я мали можливість споглядати жителі усіх навколишніх сіл. 

Місцеві також чули у небі роботу ППО, а Міноборони Росії відрапортувало про збиті над Брянщиною БПЛА. Їх було лише два, запевняє ТГ-канал Міноборони, при цьому жодним словом не коментуючи події нинішньої ночі.  

До слова, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області, передає «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Росії систематично знищується стратегічна інфраструктура. Цього разу було атаковано важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області. Це вже 11 чи 12 удар по їхніх залізничних розв’язках.

