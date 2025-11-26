Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

Міненерго: Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері

Російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

«Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Міненерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава уряду наголосила, що на енергооб’єктах цілодобово тривають ремонтні роботи
Тривалість відключень світла зменшиться. Свириденко зробила заяву
13 листопада, 16:28
Павлоград залишився без світла, тепла та води
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
23 листопада, 23:27
В «Укренерго» попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада
8 листопада, 18:24
«Укренерго» повідомляє про пошкодження енергооб’єктів в деяких областях
«Укренерго» повідомляє про пошкодження енергооб’єктів в деяких областях
10 листопада, 11:04
У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
20 листопада, 15:06
Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють на зниженій потужності
Чому українські АЕС знижують потужність після атак РФ? Розʼяснення Міненерго
20 листопада, 16:55

Події в Україні

У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
7 років тому вперше Україна ввела воєнний стан через події в Керченській протоці
7 років тому вперше Україна ввела воєнний стан через події в Керченській протоці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 26 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 18 людей
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 18 людей

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua