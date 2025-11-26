У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла

Міненерго: Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері

Російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

«Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.