Тривалість відключень світла зменшиться. Свириденко зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава уряду наголосила, що на енергооб’єктах цілодобово тривають ремонтні роботи
скріншот з відео Свириденко

За словами премʼєрки, буде запущено додаткові резервні джерела живлення

На підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації 24/7 тривають ремонтні роботи. Також буде запущено додаткові резервні джерела живлення, аби зменшити тривалість відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

«Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах», – каже вона.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України діють графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

До слова, в умовах стабілізаційних відключень електроенергії пішоходи, особливо ті, які з настанням холодів обирають переважно одяг темних кольорів, стають малопомітними для водіїв. Жителі мають одягати у вечірню пору світловідбиваючі речі – флікери. Вони можуть бути у формі значка, браслета, наліпки або бути частиною одягу, наприклад жилетом.

Читайте також:

