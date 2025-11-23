Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Павлоград повністю знеструмлений через аварію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Павлоград залишився без світла, тепла та води
фото з відкритих джерел

У Павлограді після знеструмлення призупинено опалення та водопостачання

Місто Павлоград на Дніпропетровщині залишилося без електропостачання через виникнення аварійної ситуації, про що повідомили у виконкомі Павлограду, інформує «Главком».

Енергетики наразі працюють над з'ясуванням масштабів та складності пошкоджень, що спричинили повне знеструмлення.

Відсутність електрики вже призвела до призупинення роботи міських котелень. Водночас, медичні заклади були переведені на роботу від альтернативних джерел живлення.

Крім того, комунальне підприємство «Павлоградводоканал» оголосило, що через знеструмлення міста з 22:00 призупиняє подачу води.

Починаючи з 24 листопада, до моменту повного відновлення електропостачання, водопостачання Павлограда здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У разі відновлення подачі електричної енергії водопостачання буде відновлено у звичайному режимі.

Як відомо, Україна зіткнулася з найхолоднішою та найважчою зимою від 2022 року через інтенсивні російські атаки на енергосистему. У Чернігівській області ситуація є однією з найгірших: тут був знищений один з останніх блоків генерації, через що мешканці залишаються без електрики та опалення до 14 годин на добу. 

Два тижні тому росіяни цілеспрямовано знищили один із останніх енергетичних об’єктів Чернігівської області. Хоча місцева енергетична компанія «Чернігівобленерго» збудувала навколо підстанції дві захисні стіни з бетону та піску, відсутність даху та фінансування на підземне будівництво зробила її вразливою.

Протягом трьох днів комплекс піддавався атакам ворожих дронів. Спроби українських військових збити дрони зі стрілецької зброї виявилися безуспішними.

Нагадаємо, в «Укренерго» розкрили правду, чому в одних областях світло завжди є, а в інших – темрява. Енергетики пояснили, чому, попри складну ситуацію в енергетиці, частина України обходиться без відключень світла.

Також Віталій Зайченко повідомив, як довго діятимуть графіки відключень світла в Україні. Загалом, каже він, енергосистема готова до зими. Втім, наразі в енергетичній системі визначальним залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо.

Своєю чергою заступник міністра енергетики Роман Андарак пояснив, що погодинні відключення електроенергії залежать лише від ситуації в енергосистемі та російських атак на інфраструктуру.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: опалення водопостачання Дніпропетровщина відключення світла відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тотальний блекаут накриє Київ 21 листопада
Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті
21 листопада, 00:05
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
16 листопада, 06:58
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
Атака на енергетику: у трьох областях значні знеструмлення
14 листопада, 11:35
«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені
Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
9 листопада, 19:25
Люди «зависли» на висоті 60 метрів
В Одесі люди застрягли на екстремальному атракціоні заввишки 60 метрів
9 листопада, 18:50
Центральний районний суд міста Дніпра обрав командирові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження
8 листопада, 17:58
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
31 жовтня, 14:59
Унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури в Одеській області
РФ вдарила по енергооб’єктах у трьох областях України
29 жовтня, 10:38
У ДТЕК підтвердили, що на 27 жовтня відключення світла не заплановані
Чи будуть відключати світло 27 жовтня: «Укренерго» оновило дані
26 жовтня, 21:41

Події в Україні

РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua