Павлоград повністю знеструмлений через аварію

У Павлограді після знеструмлення призупинено опалення та водопостачання

Місто Павлоград на Дніпропетровщині залишилося без електропостачання через виникнення аварійної ситуації, про що повідомили у виконкомі Павлограду, інформує «Главком».

Енергетики наразі працюють над з'ясуванням масштабів та складності пошкоджень, що спричинили повне знеструмлення.

Відсутність електрики вже призвела до призупинення роботи міських котелень. Водночас, медичні заклади були переведені на роботу від альтернативних джерел живлення.

Крім того, комунальне підприємство «Павлоградводоканал» оголосило, що через знеструмлення міста з 22:00 призупиняє подачу води.

Починаючи з 24 листопада, до моменту повного відновлення електропостачання, водопостачання Павлограда здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У разі відновлення подачі електричної енергії водопостачання буде відновлено у звичайному режимі.

Як відомо, Україна зіткнулася з найхолоднішою та найважчою зимою від 2022 року через інтенсивні російські атаки на енергосистему. У Чернігівській області ситуація є однією з найгірших: тут був знищений один з останніх блоків генерації, через що мешканці залишаються без електрики та опалення до 14 годин на добу.

Два тижні тому росіяни цілеспрямовано знищили один із останніх енергетичних об’єктів Чернігівської області. Хоча місцева енергетична компанія «Чернігівобленерго» збудувала навколо підстанції дві захисні стіни з бетону та піску, відсутність даху та фінансування на підземне будівництво зробила її вразливою.

Протягом трьох днів комплекс піддавався атакам ворожих дронів. Спроби українських військових збити дрони зі стрілецької зброї виявилися безуспішними.

Нагадаємо, в «Укренерго» розкрили правду, чому в одних областях світло завжди є, а в інших – темрява. Енергетики пояснили, чому, попри складну ситуацію в енергетиці, частина України обходиться без відключень світла.

Також Віталій Зайченко повідомив, як довго діятимуть графіки відключень світла в Україні. Загалом, каже він, енергосистема готова до зими. Втім, наразі в енергетичній системі визначальним залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо.

Своєю чергою заступник міністра енергетики Роман Андарак пояснив, що погодинні відключення електроенергії залежать лише від ситуації в енергосистемі та російських атак на інфраструктуру.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.