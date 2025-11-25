Головна Країна Події в Україні
Відключення світла 26 листопада 2025 року: графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 26 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

  • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, 25 листопада у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Раніше російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без світла понад 60 тис. споживачів.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

електроенергія Укренерго відключення відключення світла

