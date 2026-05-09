Пожежу на Чернігівщині вдалося локалізувати: подробиці стихійного лиха

Максим Бурич
фото: ДСНС Чернігівщини

Вогняне пекло розгорнулося на 350 гектарах

На Чернігівщині вогнеборцям вдалося зупинити поширення масштабної пожежі, яка охопила територію Деснянської територіальної громади. Вогонь, що спалахнув на відкритій місцевості, стрімко поширився сухою рослинністю та лісовими самосівами, поставивши під загрозу екосистему району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, пожежа в Чернігівському районі набула загрозливих масштабів – загальна площа, пройдена вогнем, становить 350 га. Основними осередками займання стали суха трава та молоді самосійні насадження. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося локалізувати, що дозволило запобігти подальшому перекиданню полум'я на глибинні лісові масиви.

фото: ДСНС Чернігівщини
фото: ДСНС Чернігівщини

Наразі рятувальники продовжують роботу в режимі посиленого контролю. Триває ліквідація окремих осередків тління та проливання території, щоб унеможливити повторне спалахування. Роботу ускладнює спекотна погода, проте ситуація залишається під повним контролем екстрених служб.

Нагадаємо, під час ліквідації масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження столичні рятувальники врятували червонокнижне лосеня. Тварина опинилася в пастці на випаленій землі та не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії.

