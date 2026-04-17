Ощадбанк подав новий позов проти РФ: деталі

Ростислав Вонс
Ощадбанк подав позов проти Росії на $1,3 млрд
Банк передав на розгляд міжнародного арбітражу позов проти РФ про захоплених активів у чотирьох областях

Ощадбанк ініціював новий міжнародний арбітраж проти Росії. Справа стосується захоплених активів у чотирьох областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Йдеться про активи в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Через незаконні дії РФ банк втратив інвестиції та був змушений припинити роботу.

«7 квітня 2026 року Ощадбанк офіційно передав на розгляд міжнародного арбітражу позов проти РФ щодо захоплених активів у чотирьох областях України... Ще у липні 2025 року ми направили РФ офіційне повідомлення про спір, але, очікувано, реакції не надійшло. Тепер справу розглядатиме міжнародний суд», – йдеться в заяві.

За попередніми рішеннями сума вимог банку вже перевищує $1,3 млрд, а цей позов є наступним кроком у притягненні Росії до фінансової відповідальності. Керівництво фінустанови зазначило, Росія не виконуватиме рішення судів добровільно, тому Ощадбанк «системно працює над їх примусовим виконанням у різних юрисдикціях».

Ощадбанк вже має успішний досвід повернення активів, зокрема у Криму. Банк виграв арбітраж на $1,1 млрд, а загальна сума вимог із відсотками перевищує $1,3 млрд. Також вдалося домогтися арешту російської власності у Франції на десятки мільйонів євро.

Як повідомлялося, після затримання українських інкасаторів угорськими спецслужбами Ощадбанк тимчасово призупинив ввезення готівкової валюти в Україну та працює над альтернативними шляхами її доставки.

До слова, 304,27 млрд грн сукупного доходу отримали торік банки-лідери «Індексу Опендатаботу». За рік дохід банків зріс на 14%.

80% сукупного доходу всіх 60 українських банків сформувала десятка лідерів. Більша частина цих коштів традиційно припадає на пʼять державних банків: 67% доходу банківської сфери індексу, або 202,89 млрд грн.

