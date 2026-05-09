У Львові 20-річний відвідувач торгового центру впав із третього поверху

Потерпілого з множинними важкими травмами госпіталізували до лікарні

У торгово-розважальному центрі «Форум», що на вулиці Під Дубом, 7 у Львові, з третього поверху впав хлопець. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві пабліки. Хлопець нібито виліз на перила, після чого зірвався та полетів униз.

У коментарі Zaxid.net речниця поліції Аліна Подрейко підтвердила інцидент.

У Львові хлопець впав з 3 поверху у «Форумі».



На перило виліз, почав кричати, а потім стрибнув, – пишуть підписники. pic.twitter.com/gqvvs6equ1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 9, 2026

«Сьогодні на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у торговому центрі на вулиці Під Дубом особа випала з третього поверху. Правоохоронці встановили особу потерпілого – це 20-річний житель Закарпатської області», – повідомила Аліна Подрейко.

Потерпілого з множинними важкими травмами госпіталізували до лікарні.

Раніше у Харкові чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна четвертого поверху. Матері повідомлено про підозру.

Також 9 травня, на трасі Київ – Чоп сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На об’їзній дорозі Львова, у районі відпочинкового комплексу «Мала Швейцарія», зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка компанії «Нова пошта». Аварія призвела до загибелі людей та значного ускладнення руху на стратегічній магістралі.