Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла
Роман Шавкатович Сімашов пішов із життя у віці 46 років
фото: Краматорська міськрада

У лікарні помер заступник голови РДА Роман Сімашов

Краматорська громада зазнала ще однієї непоправної втрати. Сьогодні, 9 травня, стало відомо про смерть заступника голови Краматорської районної державної адміністрації Романа Сімашова. Посадовець перебував у лікарні після масованого російського обстрілу міста, що стався 5 травня, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Краматорську міську раду.

Роман Шавкатович Сімашов пішов із життя у віці 46 років. Він отримав важкі поранення під час авіаудару в центрі міста минулого вівторка. Попри зусилля медиків, які протягом чотирьох діб намагалися стабілізувати його стан, сьогодні серце Романа зупинилося. Зі смертю заступника голови РДА загальна кількість загиблих внаслідок теракту 5 травня зросла до 7 людей.

Як відомо, 5 травня близько 17:00 російські окупаційні війська скинули три фугасні авіабомби на центр Краматорська на Донеччині. Щонайменше п'ятеро людей загинули, п'ятеро дістали поранення. 

У Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох поранених та п’ятьох убитих людей. 

Нагадаємо, 7 травня, російські терористи атакували авіабомбами місто Краматорськ. Під ударом трьох ФАБів-250 опинився спальний район міста. Унаслідок обстрілу ворога є загиблий та поранена. 

За повідомленням фахівців ДСНС, на місці удару завершено аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники врятували жінку з-під уламків будинку після російського авіаудару, одну людину надзвичайники виявили без ознак життя.

 

Читайте також:

Теги: Донеччина обстріл смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз Едгар перебуває в українському полоні, де, за його словами, до нього ставляться по-людськи
Окупант пішов воювати проти України, щоб урятувати 20 своїх котів
3 травня, 21:37
Пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі знищення окупанта Ярцева
ЗСУ на фронті ліквідували 56-річного російського гравця в городки
28 квiтня, 09:42
Унаслідок нічної атаки росіян збільшилася кількість жертв
Удар по Дніпру: рятувальники виявили ще одного загиблого
23 квiтня, 10:52
У Прилуках сталося влучання у районний відділ поліції
Чернігівщина: окупанти завдали удару по відділку поліції
20 квiтня, 12:05
Вживання отруйної рослини обірвало життя лікаря Зиновія Полянського
Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий лікар
16 квiтня, 18:58
Правоохоронці офіційно не називають об’єкт, проте назву ТРЦ чітко видно на фото з місця події
Впав з п'ятого поверху: у ТРЦ Gulliver загинув чоловік
15 квiтня, 11:48
Росіяни атакували «швидку» дроном у Херсоні
У Херсоні росіяни атакували «швидку» дроном: постраждали медики
13 квiтня, 23:21
Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури
РФ атакувала Кіровоградщину
13 квiтня, 07:34
Рятувальники деблокували тіло загиблого та передали медикам
У Святошинському районі під колесами потяга загинув чоловік
10 квiтня, 10:43

Події в Україні

Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла
Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла
Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua