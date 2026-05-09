Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла

Роман Шавкатович Сімашов пішов із життя у віці 46 років

У лікарні помер заступник голови РДА Роман Сімашов

Краматорська громада зазнала ще однієї непоправної втрати. Сьогодні, 9 травня, стало відомо про смерть заступника голови Краматорської районної державної адміністрації Романа Сімашова. Посадовець перебував у лікарні після масованого російського обстрілу міста, що стався 5 травня, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Краматорську міську раду.

Роман Шавкатович Сімашов пішов із життя у віці 46 років. Він отримав важкі поранення під час авіаудару в центрі міста минулого вівторка. Попри зусилля медиків, які протягом чотирьох діб намагалися стабілізувати його стан, сьогодні серце Романа зупинилося. Зі смертю заступника голови РДА загальна кількість загиблих внаслідок теракту 5 травня зросла до 7 людей.

Як відомо, 5 травня близько 17:00 російські окупаційні війська скинули три фугасні авіабомби на центр Краматорська на Донеччині. Щонайменше п'ятеро людей загинули, п'ятеро дістали поранення.

