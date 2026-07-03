У Запоріжжі 500-кілограмова авіабомба впала біля житлового будинку

Аби вилучити боєприпас знадобилась спецтехніка

У Запоріжжя після чергового ворожого обстрілу місцевий мешканець виявив поблизу власного будинку підозрілий металевий предмет, що, ймовірно, впав під час атаки, пише «Главком»

Чоловік оперативно повідомив про знахідку рятувальні служби.

«Фахівці ДСНС ідентифікували знахідку як нездетоновану п'ятсоткілограмову авіаційну бомбу (ФАБ-500)», – коментують у ДСНС.

Під час додаткового обстеження сапери з’ясували, що вибухонебезпечний предмет перебуває на значній глибині – близько п’яти метрів. Це суттєво ускладнило роботи та потребувало залучення спеціальної інженерної техніки.

фото: ДСНС Запоріжжя

Фахівці провели комплекс заходів для безпечного доступу до боєприпасу та його подальшого вилучення. Операція тривала протягом двох діб.

«Зрештою вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням усіх правил безпеки», – розповіли рятувальники.

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