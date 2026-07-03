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У Запоріжжі 500-кілограмова авіабомба впала біля житлового будинку

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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У Запоріжжі 500-кілограмова авіабомба впала біля житлового будинку
Операція тривала протягом двох діб
фото: ДСНС Запоріжжя

Аби вилучити боєприпас знадобилась спецтехніка

У Запоріжжя після чергового ворожого обстрілу місцевий мешканець виявив поблизу власного будинку підозрілий металевий предмет, що, ймовірно, впав під час атаки, пише «Главком»

Чоловік оперативно повідомив про знахідку рятувальні служби. 

«Фахівці ДСНС ідентифікували знахідку як нездетоновану п'ятсоткілограмову авіаційну бомбу (ФАБ-500)», – коментують у ДСНС.

Під час додаткового обстеження сапери з’ясували, що вибухонебезпечний предмет перебуває на значній глибині – близько п’яти метрів. Це суттєво ускладнило роботи та потребувало залучення спеціальної інженерної техніки.

У Запоріжжі 500-кілограмова авіабомба впала біля житлового будинку фото 1
фото: ДСНС Запоріжжя

Фахівці провели комплекс заходів для безпечного доступу до боєприпасу та його подальшого вилучення. Операція тривала протягом двох діб.

«Зрештою вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням усіх правил безпеки», – розповіли рятувальники.

Росія продовжує атаку на регіон. Російські дрони вдарили по філії м'ясокомбінату «Ювілейний» у Запоріжжі. Підприємство тимчасово призупинило роботу. 

Удень 2 липня ворог вдарив безпілотниками по Запоріжжю. Поранень зазнали семеро осіб.

Нагадаємо, по обіді 2 липня російський реактивний БПЛА «Шахед» влучив у сортувальний центр «Нової пошти» в Запоріжжі. Усі співробітники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без постраждалих.

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Теги: Запоріжжя ДСНС бомбардування

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