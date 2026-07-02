Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру
Четверо людей постраждали
Удень 2 липня ворог вдарив керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Поранень зазнали четверо осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зокрема, внаслідок ворожого удару є займання багатоповерхівки. Також пошкоджено будівлю фітнес-центру та складські приміщення одного з магазинів.
Станом на момент публікації відомо про чотирьох постраждалих. Один чоловік перебуває у важкому стані. Ще один чоловік – у стані середньої важкості доставлений у лікарню.
На місці працюють усі екстрені служби.
Федоров показав момент удару ворожого КАБа по фітнес-центру.
Нагадаємо, по обіді 2 липня російський реактивний БПЛА «Шахед» влучив у сортувальний центр «Нової пошти» в Запоріжжі. Усі співробітники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без постраждалих.
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