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Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру
РФ вдарила КАБами по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Четверо людей постраждали

Удень 2 липня ворог вдарив керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Поранень зазнали четверо осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, внаслідок ворожого удару є займання багатоповерхівки. Також пошкоджено будівлю фітнес-центру та складські приміщення одного з магазинів.

Станом на момент публікації відомо про чотирьох постраждалих. Один чоловік перебуває у важкому стані. Ще один чоловік – у стані середньої важкості доставлений у лікарню.

На місці працюють усі екстрені служби.

Федоров показав момент удару ворожого КАБа по фітнес-центру.

Нагадаємо, по обіді 2 липня російський реактивний БПЛА «Шахед» влучив у сортувальний центр «Нової пошти» в Запоріжжі. Усі співробітники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без постраждалих.

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Теги: Запоріжжя обстріл

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