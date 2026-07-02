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Нічний удар по Києву: зруйновано логістичний центр «Нової пошти»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічний удар по Києву: зруйновано логістичний центр «Нової пошти»
В Оболонському районі столиці після атаки ворога горить логістичний центр «Нової пошти»
фото: Уніан

Це вже не перший удар ворога по відділеннях та логістичних центрах «Нової пошти»

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня 2026 року зруйновано логістичний центр компанії «Нова пошта» в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УНІАН

Зруйнований логістичний центр «Нової пошти» у Києві
Зруйнований логістичний центр «Нової пошти» у Києві
фото: Уніан

Слід зазначити, що це вже не перший удар ворога по відділеннях та логістичних центрах «Нової пошти».

Найбільш відомі атаки:

  • 21 жовтня 2023 року, Харківська область (с. Коротич) – російська ракета влучила у термінал «Нової пошти». Загинули шестеро працівників, ще 17 отримали поранення. Було знищено сотні тонн відправлень. Це стала одна з найтрагічніших атак на цивільну логістичну інфраструктуру.
  • 5 липня 2025 року, Чугуїв (Харківщина) – удар російських дронів пошкодив відділення №1. Через руйнування будівлі воно працювало в обмеженому режимі.
  • 5 жовтня 2025 року, Донецька область – російський обстріл знищив відділення «Нової пошти». Згоріло 405 посилок загальною вартістю понад 1 млн грн. Люди не постраждали, оскільки відділення було зачинене. 
  • 13 січня 2026 року, Харків – балістична ракета РФ влучила в інноваційний логістичний термінал «Нової пошти». Загинули четверо працівників, кілька людей були поранені, вантажний термінал майже повністю зруйновано.
  • 1 квітня 2026 року, Луцьк – під час масованої атаки було знищено складське приміщення «Нової пошти». Працівники не постраждали, оскільки перебували в укритті.

Лише за минулий місяць відомо про щонайменше три атаки. Зокрема, 3-4 червня 2026 року у Дніпрі російські війська дві доби поспіль атакували логістичний центр компанії, один із дронів повністю знищив відділення №1, а також пошкодив логістичну інфраструктуру. 15 червня через масований комбінований удар по Києву було зруйновано найбільший інноваційний термінал «Нової пошти», пошкоджено близько 10 тисяч посилок.  17 червня російська окупаційна армія завдала двох ударів безпілотниками по сортувальному хабу компанії «Нова пошта» у Сумах. У момент атаки на території терміналу перебували понад 13 тис. відправлень клієнтів.

За даними компанії, від початку повномасштабної війни російські удари неодноразово були спрямовані саме по цивільній логістичній інфраструктурі. Унаслідок цих атак гинули працівники, руйнувалися термінали та відділення, знищувалися десятки тисяч відправлень, однак компанія щоразу відновлювала роботу та компенсувала клієнтам втрачені посилки. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

Теги: Нова пошта обстріл Київ

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