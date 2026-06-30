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Росіяни вдарили по дитсадку в Запоріжжі (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росіяни вдарили по дитсадку в Запоріжжі (фото, відео)
Наслідки удару по дитсадку в Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Охоронець дістав поранення

Росіяни 30 червня вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Зокрема, під атаку потрапив дитячий садочок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними Федорова, внаслідок удару є поранені, зруйновані приватні будинки, виникла пожежа та пошкоджений заклад освіти.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару по дитсадку поранень зазнав охоронець. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

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Наслідки удару по дитсадку в Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, російські війська вдруге за 30 червня атакували Запоріжжя. Унаслідок чергового удару загинула людина, є поранені.

Раніше повідмлялося, що 30 червня російська армія атакувала Запоріжжя ударним безпілотником. Унаслідок влучання на відкритій території загорілися уламки дрона, вибуховою хвилею були пошкоджені двоповерхова будівля та п'ять легкових автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу, а психологи ДСНС надали допомогу десятьом людям, серед яких троє дітей.

Крім того, 29 червня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Запоріжжю. Зокрема, FPV-дрон влучив у маршрутне таксі з пасажирами, унаслідок чого загинули люди. Того ж дня окупанти двічі атакували будівлю Запорізької обласної державної адміністрації.

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Теги: Запоріжжя діти обстріл

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