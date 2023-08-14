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На російському нафтовому родовищі пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На російському нафтовому родовищі пролунали вибухи
Причини вибухів наразі уточнюються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередніми даними, як мінімум дві особи загинули і п'ять постраждали

На Талінському нафтовому родовищі поблизу Нягані у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) сталося два вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, як мінімум дві особи загинули і п'ять постраждали. Ще двох людей шукають.

Зазначимо, що причини вибухів наразі уточнюються.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. 

Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула. Проте родичі жертв стверджують, що російська влада приховує справжню кількість загиблих.

Триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: нафта вибух росія

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