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У Хмельницькому прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Хмельницькому прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

В області працюють сили протиповітряної оборони

У ніч на 6 серпня у Хмельницькому пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». 

Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Хмельниччині є загроза застосування ударних БПЛА типу «Шахед».

У Хмельницькій ОВА підтвердили серію вибухів у регіоні та повідомили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

До слова, у низці областей України оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що 5 серпня, Російська окупаційна армія здійснила ракетні атаки на Хмельницьку область. Представники обласної військової адміністрації повідомили про наслідки ракетних ударів.

Нагадаємо, російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Також оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили. 

Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста. 

Теги: вибух Хмельницкий тривога

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