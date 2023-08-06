Ворог атакував Хмельниччину: в ОВА повідомили наслідки

Унаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках

Сьогодні, 5 серпня, Російська окупаційна армія здійснила ракетні атаки на Хмельницьку область. Представники обласної військової адміністрації повідомили про наслідки ракетних ударів.

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«Сьогодні ввечері, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. Пролунала серія вибухів в одній з громад області», – йдеться у повідомленні.

Після ворожої атаки вибуховою хвилею, були пошкоджені покрівля, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Крім того, вікна були вибиті на автовокзалі, в одному з комунальних закладів культури та в комерційному приміщенні.

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«Найважливіше, що постраждалих від атаки немає», - зазначив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Раніше повідомлялося, що російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Нагадаємо, в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

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Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.

Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.