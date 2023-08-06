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Ворог атакував Хмельниччину: в ОВА повідомили наслідки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворог атакував Хмельниччину: в ОВА повідомили наслідки
фото з відкритих джерел

Унаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках

Сьогодні, 5 серпня, Російська окупаційна армія здійснила ракетні атаки на Хмельницьку область. Представники обласної військової адміністрації повідомили про наслідки ракетних ударів.

«Сьогодні ввечері, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. Пролунала серія вибухів в одній з громад області», – йдеться у повідомленні.

Після  ворожої атаки вибуховою хвилею, були пошкоджені покрівля, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Крім того, вікна були вибиті на автовокзалі, в одному з комунальних закладів культури та в комерційному приміщенні. 

«Найважливіше, що постраждалих від атаки немає», - зазначив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Раніше повідомлялося, що російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Нагадаємо, в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили. 

Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста. 

Теги: Запоріжжя Хмельниччина армія ворог

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