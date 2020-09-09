У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з гранатою
У чоловіка знайшли гранату Ф-1 і два запали
У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з бойовою гранатою.
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.
Зазначається, що в поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що нетверезий відвідувач в приміщенні кафе на вулиці Електричній демонструє корпус гранати.
Схожого за описом чоловіка поліцейські помітили біля одного з житлових будинків. Побачивши співробітників поліції, чоловік викинув гранату в сміттєвий бак.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи. У сміттєвому баку фахівці знайшли корпус гранати Ф-1, а у чоловіка – два запала до неї. Все це вилучили і відправили на експертизу, яка підтвердила, що граната є бойовою.
Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка. Поліцейським він заявив, що купив гранату в невідомого, але з якою метою – пояснити не зміг.
«Зараз вже є висновок експертизи, згідно з якою вилучений предмет – корпус бойової гранати Ф-1. Підключення до неї запалу могло б привести до непередбачуваних і трагічних наслідків, адже дистанція ураження осколками гранати досягає 200 метрів», – йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК України). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Раніше повідомлялося, що на одній із автозаправок Києва чоловік погрожував підірвати гранату.