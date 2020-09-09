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    Події в Україні

    У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з гранатою

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    За висновками вибухово-технічної експертизи, громадянин мав при собі корпус бойової гранати &laquo;Ф-1&raquo; - У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з гранатою
    За висновками вибухово-технічної експертизи, громадянин мав при собі корпус бойової гранати «Ф-1»
    Фото: Нацполіція

    У чоловіка знайшли гранату Ф-1 і два запали

    У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з бойовою гранатою.

    Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Зазначається, що в поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що нетверезий відвідувач в приміщенні кафе на вулиці Електричній демонструє корпус гранати.

    Схожого за описом чоловіка поліцейські помітили біля одного з житлових будинків. Побачивши співробітників поліції, чоловік викинув гранату в сміттєвий бак.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи. У сміттєвому баку фахівці знайшли корпус гранати Ф-1, а у чоловіка – два запала до неї. Все це вилучили і відправили на експертизу, яка підтвердила, що граната є бойовою.

    Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка. Поліцейським він заявив, що купив гранату в невідомого, але з якою метою – пояснити не зміг.

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    У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з гранатою
    У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з гранатою
    У Запоріжжі п'яний чоловік прийшов у кафе з гранатою
    Фото: Нацполіція

    «Зараз вже є висновок експертизи, згідно з якою вилучений предмет – корпус бойової гранати Ф-1. Підключення до неї запалу могло б привести до непередбачуваних і трагічних наслідків, адже дистанція ураження осколками гранати досягає 200 метрів», – йдеться в повідомленні.

    Кримінальне провадження відкрито за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК України). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

    Раніше повідомлялося, що на одній із автозаправок Києва чоловік погрожував підірвати гранату.

    Запоріжжя граната чоловік
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