У Запоріжжі сталася смертельна автотроща (фото)

У Запоріжжі зіштовхнулися Nissan X-Trail та Audi, двоє осіб загинули

На місці аварії загинуло двоє людей, ще двоє – постраждали

У суботу 20 квітня в Запоріжжі зіштовхнулися два автомобілі, унаслідок чого двоє осіб загинули на місці, також є поранені. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що автокатастрофа сталася 20 квітня о 05:35. Відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Nissan X-Trail та Audi, у результаті чого один із них загорівся. Рятувальники ліквідували займання легковика Audi на площі 5 кв.м.

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У Запоріжжі зіштовхнулися Nissan X-Trail та Audi, двоє осіб загинули фото: ДСНС

На місці ДТП загинуло двоє людей, ще двоє – постраждали, їх доправлено в лікарню.

Нагадаємо, що в Києві минулими вихідними сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися одразу шість автомобілів, пʼятеро осіб травмувалися.

Раніше в Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» – врізався в натовп пішоходів.

До слова, 9 квітня на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.