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У Києві трактор зачепив та повалив бетонний стовп (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Києві трактор зачепив та повалив бетонний стовп (фото)
Стовб впав на проїжджу частину у дворі багатоповерхівки
фото з соціальних мереж

Інформації про постраждалих поки не надходило

У Києві на вулиці Олександра Кошиця (Дарницький район) трактор зачепив бетонну електроопору у дворі житлового будинку. Внаслідок цього стовп впав та пошкодив кілька автомобілів. Про це повідомили в соціальних мережах.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

«На Олександра Кошиця трактор зачепив стовп, пошкоджено кілька автівок», – йдеться у повідомленні.

На Олександра Кошиця трактор зачепив стовп, пошкоджено кілька автівок
На Олександра Кошиця трактор зачепив стовп, пошкоджено кілька автівок
фото з соціальних мереж

На оприлюднених фото можна побачити наслідки аварії, яка сталась у дворі багатоповерхівки. Стовп впав на проїжджу частину та ліхтарем зачепив кілька автівок. Про причину аварії наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, 9 квітня, вранці на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.

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Внаслідок аварії травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець громади. Також травмувалась пасажирка автомобіля.

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Всіх трьох доставили у лікарню на обстеження. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Як зазначила Марина Балдич, попередньо, водій заснув за кермом.

Теги: ДТП Київ трактор

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