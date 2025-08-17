Головна Країна Події в Україні
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Будинок, у якому жила родина, зруйновано
фото: ДСНС України/Telegram

Російські війська завдали авіаудару по селу Новояковлівка у Запорізькій області. Внаслідок цього загинув 15-річний хлопець, а вся його родина зазнала поранень. Як інформує «Главком», про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення фото 1

Попередньо, удару завдали ФАБами (фугасними авіабомбами). Через це 15-річний хлопець загинув, а його 12-річний брат, 8-річна сестра і батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – зазнали поранень.

На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення фото 2

Крім того, постраждали ще двоє чоловіків – 41 та 51 років. Усім пораненим надають допомогу.

Будинок, у якому жила родина, зруйновано. Також пошкоджено й будинки розташовані поруч.

На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення фото 3

Нагадаємо, 10 серпня окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами ввечері. Один з ударів прийшовся на автовокзал, через що було пошкоджено будівлю. Кількість постраждалих у понеділок зросла до 21 особи. Тоді до лікарні звернулась  44-річна жінка. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.

Також контррозвідка Служби безпеки України  затримала у Запоріжжі російську агентку, яка збирала координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі міста. 

Теги: Запоріжжя Іван Федоров ракетна атака

