РФ атакувала дроном Запоріжжя: є поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала дроном Запоріжжя: є поранені (фото)
Запоріжжя потрапило під російський удар
фото: Запорізька ОВА

Постраждалим надана необхідна допомога

Російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними ОВА, четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Жінкам надана необхідна допомога.

РФ атакувала дроном Запоріжжя: є поранені (фото) фото 1
РФ атакувала дроном Запоріжжя: є поранені (фото) фото 2
РФ атакувала дроном Запоріжжя: є поранені (фото) фото 3

Нагадаємо, російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зокрема, на Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів є постраждалі. Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах. 

Теги: Запоріжжя війна

