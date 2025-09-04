РФ атакувала дроном Запоріжжя: є поранені (фото)

Постраждалим надана необхідна допомога

Російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними ОВА, четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Жінкам надана необхідна допомога.

Нагадаємо, російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зокрема, на Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів є постраждалі. Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах.