Атака на Конотоп: влада повідомила наслідки
Ворог бив по критичній інфраструктурі міста
Російські терористи вночі атакували Сумщину. Під ударом опинилось місто Конотоп. Наслідки обстрілу повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає «Главком».
За словами міського голови, у місті зафіксовано три влучання. За попередніми даними, обійшлось без жертв та постраждалих.
Семеніхін повідомив, що внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Також він зазначив, що росіяни били по об'єкту інфраструктури Конотопа, як зазначив мер, який і так вже знищений.
Раніше Семеніхін повідомляв, що бойова частина одного з дронів могла важити не менше 90 кг.
Нагадаємо, увечері російські окупанти обстріляли місто Краматорськ.
За повідомленням міськради, буквально за годину у місті пролунало більше ніж 30 вибухів.
«У період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську», – йдеться у повідомленні.
