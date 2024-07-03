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У Житомирі повістки надсилатимуть поштою: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Житомирі повістки надсилатимуть поштою: подробиці
У повістці вказаний термін, за який потрібно буде звернутися до центру комплектування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військовозобов`язані отримуватимуть рекомендований лист за місцем їх реєстрації

З 4 липня у Житомирі військовозобов`язані отримуватимуть повістку рекомендованим поштовим листом. Про це розповів заступник Житомирського міського голови Олег Смаль Суспільному.

«Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно з розпорядженням начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо розсилки даних повісток. Вони формують список, передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом військовозобов`язаним особам», – пояснив заступник міського голови.

Олег Смаль зауважив, що військовозобов`язані отримуватимуть рекомендований лист за місцем їх реєстрації. У повістці вказаний термін, за який потрібно буде звернутися до центру комплектування.

«Якщо після цього військовозобов`язаний відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з`явився до ТЦК, сповіщається поліція. Правоохоронці проводять розшук військовозобов`язаного та доставляють його до центру комплектування. Після цього на нього складається адмінпротокол від 17 тисяч гривень», – зазначив заступник.

Смаль наголосив, що наразі є 212 повісток, які найближчим часом розішлють військовозобов'язаним, кількість повісток буде збільшуватися.

Нагадаємо, що після закінчення 60-денного строку, передбаченого законом для уточнення військово-облікових даних, в Україні для надсилання повісток будуть використовувати звичайну пошту. Отримуючи рекомендований лист, особа підписується під час отримання або відмовляється від нього. Лазуткін додав, що повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто під нею.

Раніше повідомлялося, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці. 

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.

До слова, у рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.

Читайте також: Коли з’являться електронні повістки? Відповідь Міноборони
Теги: Житомир повістка мобілізація військовозобов'язаний Україна

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