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За яких умов повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою: роз'яснення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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За яких умов повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою: роз'яснення
«Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня», – сказав речник Міністерства оборони України
фото з відкритих джерел

Лазуткін додав, що повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто під нею

Після закінчення 60-денного строку, передбаченого законом для уточнення військово-облікових даних, в Україні для надсилання повісток будуть використовувати звичайну пошту. Отримуючи рекомендований лист, особа підписується під час отримання або відмовляється від нього.

Таку заяву в етері програми «1+1» зробив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. 

«Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня», – сказав він.

Лазуткін додав, що повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто під нею.

«Надходить рекомендований лист, людина під підпис отримує або відмовляється, або вона (повістка. – «Главком») повертається і в такий спосіб вважається, що вона була доправлена... Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення», – пояснив речник Міноборони.

Раніше повідомлялося, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці. 

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.

До слова, у рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.

Читайте також: Коли з’являться електронні повістки? Відповідь Міноборони
Теги: Міноборони повістка мобілізація

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