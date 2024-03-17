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У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони відступають на другу та третю лінію – Кірбі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони відступають на другу та третю лінію – Кірбі
Українці повинні отримати підтримку, і вона потрібна зараз, вважає Кірбі
фото з відкритих джерел

Представник Білого дому наголосив, що час має значення

Координатор стратегічних комунікацій у раді Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

За словами Кірбі, адміністрація веде діалог зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та його командою для прискорення схвалення допомоги Україні.

Представник Білого дому наголосив, що час має значення.

«У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз», – сказав Кірбі.

Чиновник зауважив, що виділення озброєнь Україні не ставить під загрозу національну безпеку США.

Нагадаємо, Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: інвестиції гроші фінансування боєприпаси президент росіяни законопроєкт обмеження

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