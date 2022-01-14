Чи вийде вбивця Роберта Кеннеді на волю: в історії поставлено крапку
Умовно-дострокове звільнення рекомендувала комісія із двох осіб у серпні 2021 року.
Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом відмовився задовольнити прохання про умовно-дострокове звільнення для йорданця Сірхана Сірхана, який у 1968 році вбив сенатора Роберта Кеннеді, брата 35-го президента США Джона Кеннеді. Про це повідомляє сайт адміністрації штату.
«Після десятиліть у в'язниці він (Сірхан – ред.) так і не зміг розібратися з тими вадами, які змусили його вбити сенатора Кеннеді», – йдеться у документі.
Умовно-дострокове звільнення рекомендувала комісія із двох осіб у серпні 2021 року. Сірхан також отримав листи на свою підтримку від двох синів Кеннеді – Роберта-молодшого та Дугласа. Вдова Роберта Кеннеді, Етель заявила, що засуджений за вбивство її чоловіка не заслуговує на УДВ.
Раніше повідомлялося, що Байден відклав розсекречення даних про вбивство Кеннеді.