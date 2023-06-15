Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі. Вже відомо про 13 загиблих

Наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу в ніч на 13 червня

Загиблий працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу

Жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Від опіків, несумісних із життям, сьогодні о 16:50 помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р.н., працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу. Він був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лікарі цілодобово боролися за життя чоловіка.

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Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту.

Серед загиблих молоде подружжя – Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки.