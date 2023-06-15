Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі. Вже відомо про 13 загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі. Вже відомо про 13 загиблих
Наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу в ніч на 13 червня
фото: ДСНС

Загиблий працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу

Жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Від опіків, несумісних із життям, сьогодні о 16:50 помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р.н., працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу. Він був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лікарі цілодобово боролися за життя чоловіка.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту.

Серед загиблих молоде подружжя – Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки.

Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни обстріляли Кривий Ріг
Удар по Кривому Розі та атака дронів на Одещину: ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:52
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг, 15 червня 2023 р.
Ракетний удар по Кривому Рогу: влада показала наслідки
Сьогодні, 07:42
Ворог випустив по Крнивому Розі шість ракет
У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 12
Вчора, 08:08

Події в Україні

Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі. Вже відомо про 13 загиблих
Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі. Вже відомо про 13 загиблих
Голова МАГАТЕ зробив гучну заяву щодо безпеки Запорізької АЕС
Голова МАГАТЕ зробив гучну заяву щодо безпеки Запорізької АЕС
26 бойових зіткнень. Результати пекельних боїв на сході
26 бойових зіткнень. Результати пекельних боїв на сході
Жінки-військовослужбовці отримають нову форму та полегшені бронежилети
Жінки-військовослужбовці отримають нову форму та полегшені бронежилети
Сім держав оголосили про відправку Україні систем ППО
Сім держав оголосили про відправку Україні систем ППО
Чому ракети, які окупанти стягнули на Брянщину, буде важче збити: роз'яснення Повітряних сил
Чому ракети, які окупанти стягнули на Брянщину, буде важче збити: роз'яснення Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
17K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
12K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
9385
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
9086
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту