У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 12

Ворог випустив по Крнивому Розі шість ракет

На місці влучань ракет продовжуються роботи з ліквідації наслідків

Кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг 13 червня зросла до 12. Вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Сьогодні у нашому місті День жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього терористичного ракетного удару. На жаль, жертв уже 12 – вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік», – написав він.

Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників.

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Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджені цивільні об’єкти.