Удар по багатоповерхівці у Сумах: ДСНС повідомила деталі

Під час рятувальних робіт з-під завалів вдалося деблокувати чотирьох людей

Увечері 18 вересня російська авіація завдала удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах, влучивши між третім та четвертим поверхами. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку, чиї тіла з-під завалів дістали фахівці ДСНС, а також про вісім травмованих осіб, серед яких двоє дітей.

Під час рятувальних робіт з-під завалів вдалося деблокувати чотирьох людей, зокрема семирічного хлопчика, яких одразу передали медикам швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу виникло загоряння автомобілів, яке рятувальники вже ліквідували, а верхолази ДСНС продовжують розбирати завали. На місці події також працюють психологи ДСНС.

фото: ДСНС Сумщини

В.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що внаслідок ворожого удару КАБом по багатоповерхівці загинули працівники Сумської міської ради.

«Для нас це особливо болюча втрата. Ми знали цих людей, працювали поруч із ними. Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяю ваш біль і схиляю голову перед пам’яттю загиблих», – написав Кобзар.

фото: ДСНС Сумщини

фото: ДСНС Сумщини

Також варто нагадати, що російські війська 16 вересня завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. Влучання зафіксовано у двох районах міста, попередньо відомо про шістьох поранених.