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На Київщині рятувальники дістали з глибокої криниці тіла двох чоловіків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині рятувальники дістали з глибокої криниці тіла двох чоловіків
За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники підняли тіла на поверхню
фото: ДСНС Київщини

Причини та обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці

У селі Квітневе Сквирської громади рятувальники вилучили з криниці тіла двох загиблих чоловіків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Загиблі були у криниці на глибині близько 20 метрів
Загиблі були у криниці на глибині близько 20 метрів
фото: ДСНС Київщини

Повідомлення про необхідність допомоги у піднятті людей із криниці на вулиці Тараса Шевченка надійшло до Служби порятунку 3 вересня. На місце події виїхали фахівці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира та Аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Біла Церква.

За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники підняли тіла на поверхню
За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники підняли тіла на поверхню
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники встановили, що загиблі перебували на глибині близько 20 метрів. За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники спустилися в криницю, підняли тіла на поверхню та передали їх працівникам Національної поліції.

Причини та обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Рівненській області 80-річна жінка намагалася вчинити самогубство, стрибнувши у криницю глибиною понад 10 метрів. За словами родичів жінки, вони побачили взуття біля криниці та почули знайомий голос.

Теги: Київщина ДСНС рятувальники Біла Церква

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