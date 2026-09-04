На Київщині рятувальники дістали з глибокої криниці тіла двох чоловіків

За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники підняли тіла на поверхню

Причини та обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці

У селі Квітневе Сквирської громади рятувальники вилучили з криниці тіла двох загиблих чоловіків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Загиблі були у криниці на глибині близько 20 метрів фото: ДСНС Київщини

Повідомлення про необхідність допомоги у піднятті людей із криниці на вулиці Тараса Шевченка надійшло до Служби порятунку 3 вересня. На місце події виїхали фахівці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира та Аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Біла Церква.

За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники підняли тіла на поверхню фото: ДСНС Київщини

Рятувальники встановили, що загиблі перебували на глибині близько 20 метрів. За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники спустилися в криницю, підняли тіла на поверхню та передали їх працівникам Національної поліції.

Причини та обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Рівненській області 80-річна жінка намагалася вчинити самогубство, стрибнувши у криницю глибиною понад 10 метрів. За словами родичів жінки, вони побачили взуття біля криниці та почули знайомий голос.