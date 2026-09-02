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На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото)
Понівечена ударом окупантів автівка на одному зі складів
фото: ДСНС України

Російські війська двічі завдавали повторних ударів по об'єктах у Бучанському районі, коли там працювали рятувальники

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Бучанському району та повністю згасили пожежі на трьох складських приміщеннях. Про це сьогодні вранці, 2 вересня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує «Главком».

Робота вогнеборців ускладнювалася постійними повітряними тривогами
Робота вогнеборців ускладнювалася постійними повітряними тривогами
фото: ДСНС України

Увечері 1 вересня російські окупаційні війська завдали удару по трьох складських приміщеннях, унаслідок чого виникли руйнування та пожежі. Вогнеборці негайно приступили до гасіння, однак їхня робота ускладнювалася постійними повітряними тривогами.

На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото) фото 1
фото: ДСНС України

Крім того, під час ліквідації наслідків ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складах, створюючи додаткову небезпеку для особового складу ДСНС.

На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото) фото 2
фото: ДСНС України/Facebook
Pагоряння в усіх трьох складських будівлях вдалося повністю ліквідувати
Pагоряння в усіх трьох складських будівлях вдалося повністю ліквідувати
фото: ДСНС України

Попри загрозу повторних обстрілів, загоряння на всіх трьох об'єктах удалося повністю ліквідувати.

За даними ДСНС, унаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни у вівторок ввечері, 1 вересня, атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два таунхауси. Рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено.

Теги: ДСНС обстріл Київщина рятувальники

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