На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото)
Російські війська двічі завдавали повторних ударів по об'єктах у Бучанському районі, коли там працювали рятувальники
На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Бучанському району та повністю згасили пожежі на трьох складських приміщеннях. Про це сьогодні вранці, 2 вересня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує «Главком».
Увечері 1 вересня російські окупаційні війська завдали удару по трьох складських приміщеннях, унаслідок чого виникли руйнування та пожежі. Вогнеборці негайно приступили до гасіння, однак їхня робота ускладнювалася постійними повітряними тривогами.
Крім того, під час ліквідації наслідків ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складах, створюючи додаткову небезпеку для особового складу ДСНС.
Попри загрозу повторних обстрілів, загоряння на всіх трьох об'єктах удалося повністю ліквідувати.
За даними ДСНС, унаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, росіяни у вівторок ввечері, 1 вересня, атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два таунхауси. Рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено.
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