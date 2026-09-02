На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото)

Понівечена ударом окупантів автівка на одному зі складів

Російські війська двічі завдавали повторних ударів по об'єктах у Бучанському районі, коли там працювали рятувальники

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Бучанському району та повністю згасили пожежі на трьох складських приміщеннях. Про це сьогодні вранці, 2 вересня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує «Главком».

Робота вогнеборців ускладнювалася постійними повітряними тривогами фото: ДСНС України

Увечері 1 вересня російські окупаційні війська завдали удару по трьох складських приміщеннях, унаслідок чого виникли руйнування та пожежі. Вогнеборці негайно приступили до гасіння, однак їхня робота ускладнювалася постійними повітряними тривогами.

фото: ДСНС України

Крім того, під час ліквідації наслідків ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складах, створюючи додаткову небезпеку для особового складу ДСНС.

фото: ДСНС України/Facebook

Pагоряння в усіх трьох складських будівлях вдалося повністю ліквідувати фото: ДСНС України

Попри загрозу повторних обстрілів, загоряння на всіх трьох об'єктах удалося повністю ліквідувати.

За даними ДСНС, унаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни у вівторок ввечері, 1 вересня, атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два таунхауси. Рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено.