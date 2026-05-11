Підозра екснардепу Мураєву: СБУ повідомила деталі

Експертиза підтвердила, що фігурант здійснював інформаційно-підривну діяльність в інтересах Росії

У понеділок, 11 травня, слідчі Служби безпеки повідомили про нові докази підривної діяльності колишнього народного депутата та лідера нині забороненої проросійської партії «Наші» Євгенія Мураєва. Про нову підозру від СБУ за поширення російської пропаганди та заклики до повалення української влади «Главком» писав ще 7 травня.

Як зазначається, політик масово використовував телеканал «Наш» для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь РФ.

«Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом». Також екснардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед рашистами і виправдовував тимчасове захоплення частини території нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Мураєву про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Наразі фігурант перебуває у розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» повідомляв, що Євгеній Мураєв отримав нову підозру від Служби безпеки України. Кримінальне провадження було відкрито за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну влади, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила підозру Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).

Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.