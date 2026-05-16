Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб; танків – 11 937 (+2) од.; бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.; артилерійських систем – 42 133 (+48) од.; РСЗВ – 1 788 (+0) од.; засоби ППО – 1 381 (+2) од.; літаків – 436 (+1) од.; гелікоптерів – 352 (+0) од.; наземних робототехнічних комплексів – 1 397 (+9) од.; БпЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.; крилаті ракети – 4 626 (+0) од.; кораблі / катери – 33 (+0) од.; підводні човни – 2 (+0) од.; автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.; спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.

РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 травня 2026 року.

