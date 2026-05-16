Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 травня 2026 року. 

Втрати Росії у війні на 16 травня 2026 року 

РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:

особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб;
танків – 11 937 (+2) од.;
бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.;
артилерійських систем – 42 133 (+48) од.;
РСЗВ – 1 788 (+0) од.;
засоби ППО – 1 381 (+2) од.;
літаків – 436 (+1) од.;
гелікоптерів – 352 (+0) од.;
наземних робототехнічних комплексів – 1 397 (+9) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.;
крилаті ракети – 4 626 (+0) од.;
кораблі / катери – 33 (+0) од.;
підводні човни – 2 (+0) од.;
автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.;
спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.

Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1543-й день повномасштабної війни в Україні

Читайте також:

Теги: Генштаб втрати війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1519-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2026 року
22 квiтня, 08:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 892 танки
Втрати ворога станом на 27 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
27 квiтня, 06:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 894 танки
Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
29 квiтня, 06:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 914 танків
Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
4 травня, 06:53
Нині триває 1537-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2026 року
10 травня, 08:21
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
DeepState: Російські війська просунулися на Донеччині
12 травня, 01:58
Нещодавно у Дагестані було уражено малий ракетний корабель, здатний запускати «Калібри»
Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральник окупантів
Вчора, 15:16
Ситуація на фронті 15 травня
Лінія фронту станом на 15 травня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:20
Нині триває 1539-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2026 року
12 травня, 08:16

Події в Україні

Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджено будинки та порт, є постраждалі
Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджено будинки та порт, є постраждалі
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Атака на хімзавод РФ, Трамп готує нові удари по Ірану: головне за ніч 16 травня
Атака на хімзавод РФ, Трамп готує нові удари по Ірану: головне за ніч 16 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2026
Генсек ООН відреагував на удар по гуманітарному конвою у Херсоні
Генсек ООН відреагував на удар по гуманітарному конвою у Херсоні

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua