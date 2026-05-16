Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 16 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:
особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб;
танків – 11 937 (+2) од.;
бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.;
артилерійських систем – 42 133 (+48) од.;
РСЗВ – 1 788 (+0) од.;
засоби ППО – 1 381 (+2) од.;
літаків – 436 (+1) од.;
гелікоптерів – 352 (+0) од.;
наземних робототехнічних комплексів – 1 397 (+9) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.;
крилаті ракети – 4 626 (+0) од.;
кораблі / катери – 33 (+0) од.;
підводні човни – 2 (+0) од.;
автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.;
спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.
Нагадаємо, триває 1543-й день повномасштабної війни в Україні.
