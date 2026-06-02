Атака на Дніпро: кількість загиблих зростає, під завалами можуть бути люди (відео, фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська у ніч проти 2 червня завдали жорстокого масованого удару по Дніпропетровщині. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр, де ворог застосував тактику повторних ударів. Про це повідомляють голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, мер Дніпра Борис Філатов, Державна служба надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини та Дніпропетровська обласна прокуратура.

Наслідки атаки у Дніпрі

Станом на 8:45 ранку в Дніпропетровській обласній прокуратурі підтвердили, що кількість загиблих у Дніпрі зросла до семи осіб.

Ще 34 людини отримали поранення, серед них двоє дітей — 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка. За інформацією обласної військової адміністрації, 24 постраждалих наразі госпіталізовані до лікарень у стані середньої тяжкості, інші лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок обстрілів у місті зафіксовано масштабні руйнування:

Частково зруйновані багатоквартирні житлові будинки (зокрема чотириповерхівка).

Пошкоджено промислове підприємство та будівлю пожежної частини.

Понівечено гаражі, знищено та спалено цивільні автомобілі.

Оновлено 9:40

«Атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика.Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої ворожим ударом 4-поверхівки. Кількість загиблих зросла до восьми», – повідомили в обласній військовій адміністрації.

Загибель рятувальника та повторний удар

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що серед жертв атаки у Дніпрі є їхній співробітник. Ворог підступно завдав повторного удару саме тоді, коли на місці влучання вже працювали підрозділи рятувальників. Один із працівників ДСНС загинув на місці.

Пошукова операція

Наразі у Дніпрі триває активна пошуково-рятувальна операція. Мер міста Борис Філатов зазначив, що кілька людей досі не виходять на зв'язок і їхня доля невідома. За даними надзвичайників, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку все ще можуть перебувати люди.

4 фото На весь екран





Наслідки ворожих прильотів по Дніпру, 2 червня 2026 рік фото: Борис Філатов

«Главком» писав, що у ніч проти 2 червня російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні безпілотники, а також крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Ворожа атака відбувалася у кілька хвиль і тривала до самого ранку.

Нагадаємо, масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці.

Також російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей.