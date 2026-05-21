Уряд вніс зміни до переліку критичної інфраструктури

glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні вже встановлено системи накопичення електроенергії загальною потужністю понад 500 МВт
фото: Київська ОВА
Акумуляторні станції зможуть отримати статус критичної інфраструктури

Кабінет міністрів дозволив віднести системи накопичення електричної енергії, зокрема акумуляторні станції, до об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Рішення має посилити захист таких об’єктів та підвищити стійкість української енергосистеми в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

За даними Міненерго, зараз в Україні вже встановлено системи накопичення електроенергії загальною потужністю понад 500 МВт. Також видано технічні умови для створення нових потужностей ще на понад 1000 МВт.

«Великі акумуляторні станції допомагають енергосистемі працювати стабільніше, швидше реагувати на навантаження та зменшувати ризик аварійних відключень. Тому наша мета – максимально захистити такі об’єкти», – сказав міністр енергетики Денис Шмигаль.

Рішення Кабміну дозволить включити такі об’єкти до національної системи захисту критичної інфраструктури. Для енергетичного сектору це означає додаткові механізми захисту та подальший розвиток систем накопичення електроенергії як одного з елементів нової енергетичної архітектури України.

Нагадаємо, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.

Порядок формування та використання національного резерву визначає механізм формування, зберігання, переміщення та використання мобільної техніки для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, аварій або обмежень електропостачання.

У Костянтинівці військові помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)
Україна тестує дешеві ракети для збиття «шахедів» і готує їх масове виробництво
Харківщина: росіяни вдарили по вантажівці дроном, загинув водій
«Укрзалізниця» заявляє про брак залізничних вагонів: чи буде дефіцит квитків
Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Повітряні сили зробили заяву
