Масований удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Серед поранених громадяни віком від 17 до 70 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.
На місцях подій продовжують працювати оперативні штаби.
Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня росіяни вдарили по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.
Унаслідок нічного удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті.
