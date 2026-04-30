Масований удар по Одесі: кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
Унаслідок російського удару постраждав дитячий садок
Серед поранених громадяни віком від 17 до 70 років

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Серед поранених громадяни віком від 17 до 70 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

На місцях подій продовжують працювати оперативні штаби.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня росіяни вдарили по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.

Унаслідок нічного удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті.

