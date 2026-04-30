Масований удар по Одесі: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Серед поранених громадяни віком від 17 до 70 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

На місцях подій продовжують працювати оперативні штаби.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня росіяни вдарили по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.

Унаслідок нічного удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті.