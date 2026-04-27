Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою

Аліна Самойленко
Марко Рубіо зауважив, що Іран намагається перетворити Ормузьку протоку на важіль тиску

Державний секретар США Марко Рубіо висловив незгоду з намаганнями Тегерана встановити власні правила судноплавства в Ормузькій протоці. В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що Вашингтон не допустить ситуації, коли Іран одноосібно регулює рух суден через цей стратегічний маршрут або вимагає плату за прохід.  Про це пише «Главком».

За словами Рубіо, Тегеран намагається перетворити міжнародну протоку на важіль тиску. Він розкритикував іранське бачення «відкритості» шляху, яке насправді передбачає систему дозволів та загрози знищення для тих, хто не координує свої дії з іранською стороною. Держсекретар наголосив, що вимога платити Ірану за користування міжнародними водами під загрозою підриву суден не має нічого спільного з вільним судноплавством.

Американський дипломат підсумував, що США не збираються терпіти спроби нормалізувати таку систему. Він заявив, що ситуація, за якої Іран самостійно вирішує долю міжнародного водного шляху та встановлює за нього збори, є неприпустимою для Сполучених Штатів.

Як відомо, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. 

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

У США підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
