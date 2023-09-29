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Удар по Херсону: влада показала руйнівні наслідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Херсону: влада показала руйнівні наслідки (відео)
Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста
фото скріншот відео

Унаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування

 

Сьогодні вдень, 29 вересня, російські загарбники атакували один із житлових кварталів Херсона. Відео наслідків влучання оприлюднила у Телеграмі Херсонська ОВА.

«На відео – Херсон після чергового російського авіаудару», – йдеться у дописі.

Уточнюється, що близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування.

Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

Триває 583-тя доба широкомасштабної війни РФ протии України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Херсон обстріл війна

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