У Саранську після влучання БпЛА спалахнув оптоволоконний завод

Оптоволоконний завод у Саранську під атакою дронів

Відомо, що російська армія використовує дрони на оптоволокні

У ніч проти 5 квітня у російському Саранську прогриміли вибухи. Місцеві пишуть, що дрони атакували завод з виробництва оптоволокна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Повідомляється, що близько другої ночі мешканці почули вибухи та звуки дронів, що пролітали над містом. Згодом вони побачили, як дрони поцілили по оптоколоконному заводу.

Через влучання виникла пожежа.

У Саранську розташований завод, що входить до АТ «Оптоковолоконні Системи». Це російське підприємство, яке спеціалізується на виробництві оптичного волокна та кабелів для телекомунікаційної інфраструктури.

Відомо, що російська армія використовує дрони на оптоволокні.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня у російському Липецьку прогриміла серія вибухів. Атаку дронів підтвердив губернатор регіону.

Російські пабліки зазначили, що дрони летіли курсом на Новолипецький металургійний комбінат, що виробляє виробляє сталь із полімерним покриттям.

До слова, у ніч проти 2 квітня безпілотники атакували російський Курськ. Внаслідок падіння уламків БпЛА постраждав багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, що 3 квітня, на Онезькому суднобудівно-судноремонтному заводі в Петрозаводську, Росія, сталася пожежа, внаслідок якої є постраждалі.

Зазначається, що вогонь спалахнув у новому цеху підприємства. Попередньо встановлено, що загоряння спричинив вибух газового балона.

Раніше повідомлялося, що у центрі Москви в елітному житловому комплексі «Роза Росса» сталася масштабна пожежа. Вартість квартир у цьому будинку доходить до пів мільярда рублів