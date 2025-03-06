Удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих зросла
Зеленський: Перед ударом у готель заселились волонтери – громадяни Сполучених Штатів, Британії, вони вижили
В ніч на 6 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Кількість загиблих внаслідок влучання в готель зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.
Так, постраждала 31 людина, з них одна дитина. Надзвичайники врятували 19 осіб.
Пожежу було ліквідовано. Також пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, відділення пошти, будинок культури, 12 магазинів, 19 автомобілів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський терор. Він зазначив, що усю ніч тривала рятувальна операція.
«Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким», – написав він.
Президент Зеленський відреагував на російський удар по Кривому Рогу pic.twitter.com/9Ziq66YCyY— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 6, 2025
Президент подякував усім, х«то ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей». Він додав, що «не можна робити жодної паузи в тиску на Росію» для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя.
Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські терористи атакували дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.
За його словами, ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики. Згодом він повідомив, що через російську атаку одна людина загинула.
До слова, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Будівля зруйнована.
Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. З них 20 перебувають у важкому стані.
Також у ніч проти 6 березня російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків.
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