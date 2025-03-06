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Удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих зросла

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих зросла
Постраждала 31 людина, з них одна дитина. Надзвичайники врятували 19 осіб
фото: ДСНС

Зеленський: Перед ударом у готель заселились волонтери – громадяни Сполучених Штатів, Британії, вони вижили

В ніч на 6 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Кількість загиблих внаслідок влучання в готель зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Так, постраждала 31 людина, з них одна дитина. Надзвичайники врятували 19 осіб. 

Пожежу було ліквідовано. Також пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, відділення пошти, будинок культури, 12 магазинів, 19 автомобілів.

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фото: ДСНС, Дніпропетровська ОВА

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський терор. Він зазначив, що усю ніч тривала рятувальна операція.

«Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким», – написав він.

Президент подякував усім, х«то ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей». Він додав, що «не можна робити жодної паузи в тиску на Росію» для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя.

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські терористи атакували дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За його словами, ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики. Згодом він повідомив, що через російську атаку одна людина загинула.

До слова, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Будівля зруйнована.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. З них 20 перебувають у важкому стані.

Також у ніч проти 6 березня російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків. 

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Теги: пожежа Кривий Ріг готель місто ракета росіяни російська ракета

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